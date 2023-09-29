Зеленский среди фаворитов на Нобелевскую премию мира, но его шансы незначительны, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский находится среди претендентов на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, у него не слишком много шансов ее получить, поскольку Президент Украины является главой государства, которому приходится оказывать вооруженное сопротивление военной агрессии России.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Кто может получить Нобелевскую премию мира

До объявления лауреата Нобелевской премии мира в этом году осталась неделя.

Среди претендентов этого года — Владимир Зеленский и заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный, который на этой неделе проиграл апелляцию на 19-летний приговор.

Президент Украины является одним из фаворитов среди 351 номинанта, но эксперты предполагают, что его шансы низки, поскольку Зеленский является лидером военного времени и фактически руководит боевыми действиями.

Навальный имеет определенные шансы, поскольку комитет, присуждающий Нобелевскую премию, был в прошлом году особенно внимателен к российским оппозиционерам.

Кто еще претендует на награду

Также на победу могут рассчитывать борцы за права женщин, коренные народы или окружающую среду.

Полный список номинантов остается в тайне, но обнародованные имена включают в себя эколога Грету Тунберг, лидера российской оппозиции Владимира Кара-Мурзу и китайского протестующего Пэн Лифа.

Лауреат получает не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (около 812 тысяч фунтов стерлингов).

Победитель будет официально объявлен в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.

Решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, избранных норвежским парламентом.

Напоминаем, что возмущение приглашения на вручение Нобелевской премии послов РФ, Беларуси и Ирана заставили Нобелевский фонд отреагировать. Наконец, 2 сентября объявили, что на церемонию не будут приглашаться представители этих стран.

Ранее мы рассказывали, что послов Российской Федерации и Беларуси пригласили на пир по случаю вручения Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. В прошлом году их не было из-за вторжения РФ в Украину.