Зеленский среди фаворитов на Нобелевскую премию мира, но его шансы незначительны, — СМИ
Владимир Зеленский находится среди претендентов на получение Нобелевской премии мира. Впрочем, у него не слишком много шансов ее получить, поскольку Президент Украины является главой государства, которому приходится оказывать вооруженное сопротивление военной агрессии России.
Об этом сообщает Sky News.
Кто может получить Нобелевскую премию мира
До объявления лауреата Нобелевской премии мира в этом году осталась неделя.
Среди претендентов этого года — Владимир Зеленский и заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный, который на этой неделе проиграл апелляцию на 19-летний приговор.
Президент Украины является одним из фаворитов среди 351 номинанта, но эксперты предполагают, что его шансы низки, поскольку Зеленский является лидером военного времени и фактически руководит боевыми действиями.
Навальный имеет определенные шансы, поскольку комитет, присуждающий Нобелевскую премию, был в прошлом году особенно внимателен к российским оппозиционерам.
Кто еще претендует на награду
Также на победу могут рассчитывать борцы за права женщин, коренные народы или окружающую среду.
Полный список номинантов остается в тайне, но обнародованные имена включают в себя эколога Грету Тунберг, лидера российской оппозиции Владимира Кара-Мурзу и китайского протестующего Пэн Лифа.
Лауреат получает не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (около 812 тысяч фунтов стерлингов).
Победитель будет официально объявлен в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.
Решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, избранных норвежским парламентом.
Напоминаем, что возмущение приглашения на вручение Нобелевской премии послов РФ, Беларуси и Ирана заставили Нобелевский фонд отреагировать. Наконец, 2 сентября объявили, что на церемонию не будут приглашаться представители этих стран.
Ранее мы рассказывали, что послов Российской Федерации и Беларуси пригласили на пир по случаю вручения Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. В прошлом году их не было из-за вторжения РФ в Украину.