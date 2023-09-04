В центре Москвы женщина завернулась в сине-желтое знамя: что с ней произошло
В Москве женщина вышла с пикетом на Красную площадь, завернувшись в украинский флаг. Ее задержала полиция.
Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо.
Женщина стала посреди Москвы с флагом Украины
Это произошло в понедельник, 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Елена Кожевникова.
Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.
После этого активистку отпустили.
Ранее мы сообщали, что в Москве многие горожане стали активно страховать свои дома от возможных атак дронов. До половины 2023 года такое страхование было затруднено по неоднозначности в трактовке подобных инцидентов государственными структурами. Обычно это воспринималось как "опасность падения наружных элементов", вроде деревьев или ледяных образований.