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В центре Москвы женщина завернулась в сине-желтое знамя: что с ней произошло

4 сентября 2023 18:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В центре Москвы женщина завернулась в сине-желтое знамя: что с ней произошло
Женщина с синим и желтым флагом в Москве. Фото: ОВД-Инфо
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Москве женщина вышла с пикетом на Красную площадь, завернувшись в украинский флаг. Ее задержала полиция.

Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо.

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Это произошло в понедельник, 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Елена Кожевникова.

Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

После этого активистку отпустили.

Ранее мы сообщали, что в Москве многие горожане стали активно страховать свои дома от возможных атак дронов. До половины 2023 года такое страхование было затруднено по неоднозначности в трактовке подобных инцидентов государственными структурами. Обычно это воспринималось как "опасность падения наружных элементов", вроде деревьев или ледяных образований.

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