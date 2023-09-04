В центре Москвы женщина завернулась в сине-желтое знамя: что с ней произошло

Женщина с синим и желтым флагом в Москве. Фото: ОВД-Инфо

В Москве женщина вышла с пикетом на Красную площадь, завернувшись в украинский флаг. Ее задержала полиция.

Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо.

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Это произошло в понедельник, 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Елена Кожевникова.

Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

После этого активистку отпустили.

Ранее мы сообщали, что в Москве многие горожане стали активно страховать свои дома от возможных атак дронов. До половины 2023 года такое страхование было затруднено по неоднозначности в трактовке подобных инцидентов государственными структурами. Обычно это воспринималось как "опасность падения наружных элементов", вроде деревьев или ледяных образований.