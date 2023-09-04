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В центрі Москви жінка загорнулася у синьо-жовтий прапор: що з нею сталося

4 вересня 2023 18:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В центрі Москви жінка загорнулася у синьо-жовтий прапор: що з нею сталося
Жінка з синьо-жовтим прапором у Москві. Фото: ОВД-Інфо
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Москві жінка вийшла з пікетом на Червону площу, загорнувшись в український прапор. Її затримала поліція.

Про це повідомив російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо.

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Це сталося в понеділок 4 вересня. Повідомляють, що жінку звуть Олена Кожевнікова.

Її затримали та відвезли до відділу поліції по району Китай-город. Там на неї склали протокол про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Після цього активістку відпустили.

Раніше ми повідомляли, у Москві багато мешканців стали активно страхувати свої будинки від можливих атак дронів. До половини 2023 року таке страхування було утруднене через неоднозначність у трактуванні подібних інцидентів державними структурами. Зазвичай це сприймалося як "небезпека падіння зовнішніх елементів", на зразок дерев або крижаних утворень.

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