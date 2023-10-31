Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Узбекистане впервые прошел суд над участником войны в Украине arrow

В Узбекистане впервые прошел суд над участником войны в Украине

31 октября 2023 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Узбекистане впервые прошел суд над участником войны в Украине
Суд в Ташкенте. Иллюстративное фото: sud.uz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Суд в Ташкенте впервые вынес судебный вердикт гражданину страны, участвовавшему в войне в Украине. Подсудимый воевал на стороне террористов "ДНР".

Об этом сообщает Радио.Оздолик.

Читайте также:

Вердикт суда

23 октября в Ташкенте судом был признан гражданин Узбекистана Ильдар Хайрулин из Юкоричирчикского района Ташкентской области, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154 ("Наемство") УК Республики Узбекистан.

В качестве доказательства был предоставлен профиль Хайрулина на сайте "Миротворец". По версии следствия, заключение экспертизы по портретировании подтвердило, что на фото действительно изображен Хайрулин, а также то, что владелец профиля в своих сообщениях "давал информацию о боевых действиях" в Украине и "передвигался в целях участия в военных действиях".

Также сообщается, что в телефоне подсудимого были обнаружены скриншоты, подтверждающие выдвинутое против него обвинение.

В то же время, родные осужденного утверждают, что Хайрулин не участвовал в войне в Украине, не ездил туда и на момент обвинения находился в России. Они заявили, что будут оспаривать приговор в апелляционном суде.

Сам подсудимый не признал свою вину.

Напомним, что ранее в США стартовал судебный процесс по дисквалификации Дональда Трампа на предстоящих выборах. В то же время в Украине Шевченковский райсуд Киева арестовал корпоративные права компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Актуальное по теме