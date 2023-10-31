В Узбекистане впервые прошел суд над участником войны в Украине

Суд в Ташкенте. Иллюстративное фото: sud.uz

Суд в Ташкенте впервые вынес судебный вердикт гражданину страны, участвовавшему в войне в Украине. Подсудимый воевал на стороне террористов "ДНР".

Об этом сообщает Радио.Оздолик.

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Вердикт суда

23 октября в Ташкенте судом был признан гражданин Узбекистана Ильдар Хайрулин из Юкоричирчикского района Ташкентской области, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154 ("Наемство") УК Республики Узбекистан.

В качестве доказательства был предоставлен профиль Хайрулина на сайте "Миротворец". По версии следствия, заключение экспертизы по портретировании подтвердило, что на фото действительно изображен Хайрулин, а также то, что владелец профиля в своих сообщениях "давал информацию о боевых действиях" в Украине и "передвигался в целях участия в военных действиях".

Также сообщается, что в телефоне подсудимого были обнаружены скриншоты, подтверждающие выдвинутое против него обвинение.

В то же время, родные осужденного утверждают, что Хайрулин не участвовал в войне в Украине, не ездил туда и на момент обвинения находился в России. Они заявили, что будут оспаривать приговор в апелляционном суде.

Сам подсудимый не признал свою вину.

Напомним, что ранее в США стартовал судебный процесс по дисквалификации Дональда Трампа на предстоящих выборах. В то же время в Украине Шевченковский райсуд Киева арестовал корпоративные права компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.