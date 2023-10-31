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В Узбекистані вперше стався суд над учасником війни в Україні

31 жовтня 2023 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Узбекистані вперше стався суд над учасником війни в Україні
Суд в Ташкенті. Ілюстративне фото: sud.uz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Суд в Ташкенті вперше виніс судовий вердикт громадянину країни, який брав участь у війні в Україні. Підсудний воював на боці терористів "ДНР". 

Про це повідомляє Радіо.Оздолик.

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Вердикт суду

23 жовтня у Ташкенті судом було визнано громадянина Узбекистану Ільдара Хайруліна з Юкоричирчикського району Ташкентської області, винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 154 ("Найманство") КК Республіки Узбекистан.

В якості доказу було надано профіль Хайруліна на сайті "Миротворець". За версією слідства, висновок експертизи з портретизації підтвердив, що на фото дійсно зображено Хайруліна, а також те, що власник профілю у своїх дописах "давав інформацію про бойові дії" в Україні та "пересувався в цілях участі у військових діях".

Також повідомляється, що у телефоні підсудного було виявлено скриншоти, які підтверджують висунуте проти нього звинувачення.

Водночас рідні засудженого стверджують, що Хайрулін не брав участь у війні в Україні, не їздив туди та на момент звинувачення перебував у Росії. Вони заявили, що оскаржуватимуть вирок в апеляційному суді.

Сам підсудний не визнав своєї провини.

Нагадаємо, що раніше у США стартував судовий процес щодо дискваліфікації Дональда Трампа на майбутніх виборах. Натомість в Україні Шевченківський райсуд Києва  заарештував корпоративні права компаній українського олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про всі підприємства бізнесмена.

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