"Вагнеровцы" взяли в плен нескольких "кадыровцев" в Ростове

Российские военные. Фото: росСМИ

В сети появилось видео, на котором видно, как военные ЧВК "Вагнер" связали нескольких "кадыровцев". Произошло это в российском Ростове.

Соответствующие видео обнародовали росСМИ.

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На видео также можно увидеть, что "кадыровци" даже не сопротивляются.

Также появилось еще одно видео, на котором один из военных "Ахмата" смеется над бойцами "Вагнера".

"Устроили бойню", — говорит он.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.