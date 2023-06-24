"Вагнеровцы" взяли в плен нескольких "кадыровцев" в Ростове
В сети появилось видео, на котором видно, как военные ЧВК "Вагнер" связали нескольких "кадыровцев". Произошло это в российском Ростове.
Соответствующие видео обнародовали росСМИ.
"Вагнеровцы" берут в плен "кадыровцев"
На видео также можно увидеть, что "кадыровци" даже не сопротивляются.
Также появилось еще одно видео, на котором один из военных "Ахмата" смеется над бойцами "Вагнера".
"Устроили бойню", — говорит он.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.