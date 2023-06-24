"Вагнерівці" взяли в полон декількох "кадировців" у Ростові
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як військові ПВК "Вагнер" пов'язали декількох "кадировців". Відбувалося це у російському Ростові.
Відповідні відео оприлюднили росЗМІ.
"Вагнерівці" беруть у полон "кадировців"
На відео також можна побачити, що "кадировці" навіть не чинять опір.
Також з'явилося ще одне відео, на якому один із військових "Ахмату" насміхається з бійців "Вагнера".
"Влаштували бійню", — каже він.
Увага! Відео містить нецензурну лексику.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.