"Вагнерівці" взяли в полон декількох "кадировців" у Ростові

Російські військові. Фото: росЗМІ

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як військові ПВК "Вагнер" пов'язали декількох "кадировців". Відбувалося це у російському Ростові.

Відповідні відео оприлюднили росЗМІ.

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На відео також можна побачити, що "кадировці" навіть не чинять опір.

Також з'явилося ще одне відео, на якому один із військових "Ахмату" насміхається з бійців "Вагнера".

"Влаштували бійню", — каже він.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.