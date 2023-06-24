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"Вагнерівці" взяли в полон декількох "кадировців" у Ростові

24 червня 2023 18:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Вагнерівці" взяли в полон декількох "кадировців" у Ростові
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як військові ПВК "Вагнер" пов'язали декількох "кадировців". Відбувалося це у російському Ростові. 

Відповідні відео оприлюднили росЗМІ. 

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На відео також можна побачити, що "кадировці" навіть не чинять опір. 

Також з'явилося ще одне відео, на якому один із військових "Ахмату" насміхається з бійців "Вагнера". 

"Влаштували бійню", — каже він. 

Увага! Відео містить нецензурну лексику. 

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії. 

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