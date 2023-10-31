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"Убитый" палестинец ожил прямо во время репортажа, момент попал на видео

31 октября 2023 03:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Убитый" палестинец ожил прямо во время репортажа, момент попал на видео
"Убитые" палестинцы лежат под открытым небом. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Палестинцы используют все возможные средства, чтобы подчеркнуть особую жестокость войск Израиля по отношению к мирному населению. Снимают постановочное видео и выкладывают в сеть. Правда, без смешных случаев не обходится.

На одном из видео можно увидеть плохую игру актеров. Те должны были изобразить мертвых палетинцев, убитых воинами Израиля.

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В сеть попало видео, как снимают на видео и делают фотографии "беспощадно убитых палестинцев". "Замученные" люди лежат под открытым небом, лишь покрытые тканью. Но некоторые, очевидно, так долго лежать не привыкли и "попались".

На видео видно, как "убитый палестинец" ожил прямо во время репортажа.

Напомним, новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект только о помощи для Израиля. Речь идет о предоставлении финансовой помощи на сумму 14,3 млрд долларов. И это, несмотря на то, что Белый дом планировал масштабную инициативу на $106 млрд, которая включала и помощь Украине.

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