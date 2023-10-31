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"Вбитий" палестинець ожив просто під час репортажу, момент потрапив на відео

31 жовтня 2023 03:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Вбитий" палестинець ожив просто під час репортажу, момент потрапив на відео
"Вбиті" палестинці лежать просто неба. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Палестинці використовують усі можливі засоби, аби підкреслити особливу жорстокість військ Ізраїлю по вдношенню до мирного населення. Знімають постановочне відео та викладають у мережу. Щоправда, без кумедних випадків не обходиться. 

На одному з відео можна побачити погану гру акторів. Ті мали зобразити мертвих палетинців, яких вбили воїни Ізраїлю. 

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У мережу потрапило відео, як знімають на відео та роблять світлини "нещадно вбитих палестинців". "Закатовані" люди лежать просто неба, лиш вкриті тканиною. Але деякі, очевидно, так довго лежать не звикли і "спалилися".

На відео видно, як "вбитий палестинець" ожив просто під час репортажу.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт лише про допомогу для Ізраїлю. Йдеться про надання фінансової допомоги на суму 14,3 млрд доларів. І це попри те, що Білий дім планував масштабну ініціативу на $106 млрд, яка включала і допомогу Україні.

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