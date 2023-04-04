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Убийство Татарского: кого обвиняют в Кремле

4 апреля 2023 07:12
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Алексей Навальный
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Российские власти обвиняют украинские государственные структуры и российского оппозиционера Алексея Навального в убийстве российского пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского). Там уверены, что все было запланировано заранее и на территории Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Отмечается, что национальный антитеррористический комитет россии заявил, что украинские спецслужбы сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией, который Навальный основал в 2011 году, для планирования нападения на Татарского. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что за смертью пропагандиста может стоять и украинское правительство, и заявил, что Украина убила других российских пропагандистов с 2014 года, например Дарью Дугину.

Следственный комитет россии переквалифицировал дело в теракт и заявил, что он был спланирован на территории Украины. В российском МВД подтвердили, что статуэтка, переданная Татарскому перед смертью, содержала скрытую взрывчатку.

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Также следственный комитет рф подтвердил, что российские власти задержали Дарью Трепову по подозрению в нападении. Власти обнародовали фрагмент допроса Треповой, в котором она заявила, что власти допрашивали ее о том, передавала ли она статуэтку Татарскому, или знала, что в скульптуре находится взрывчатка, но она не ответила на камеру.

"Спектр разных официальных ответов заметно разрознен, с отсутствием консенсуса среди официальных российских источников относительно причастности Треповой или связи с украинскими спецслужбами или Фондом борьбы с коррупцией Навального", — отмечают аналитики.

Напомним, 2 апреля в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв, в результате которого пропагандист погиб.

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