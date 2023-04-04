Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Вбивство Татарського: кого звинувачують у Кремлі arrow

Вбивство Татарського: кого звинувачують у Кремлі

4 квітня 2023 07:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Олексій Навальний
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська влада звинувачує українські державні структури та російського опозиціонера Олексія Навального у вбивстві російського пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського). Там впевнені, що все було сплановано завчасно і на території України. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Кого звинувачують у вбивстві Татарського у Кремлі

Зазначається, що національний антитерористичний комітет рф заявив, що українські спецслужби співпрацювали з Фондом боротьби з корупцією, який Навальний заснував у 2011 році, для планування нападу на Татарського. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за смертю пропагандиста може стояти й український уряд, і заявив, що Україна вбила інших російських пропагандистів з 2014 року, наприклад Дар’ю Дугіну, що Пєсков хибно використовував, яку виправдання "спеціальної військової операції". 

Слідчий комітет росії перекваліфікував справу на теракт і заявив, що він був спланований на території України. У російському МВС підтвердили, що статуетка, передана Татарському перед смертю, містила приховану вибухівку.

Кого затримали через ліквідацію Татарського

Також слідчий комітет рф підтвердив, що російська влада затримала Дар'ю Трепову за підозрою в нападі. Влада оприлюднила фрагмент допиту Трепової, в якому вона заявила, що влада допитувала її про те, чи передавала вона статуетку Татарському, чи знала, що в скульптурі міститься вибухівка, але вона не відповіла на камеру.

"Спектр різних офіційних відповідей помітно розрізнений, з відсутністю консенсусу серед офіційних російських джерел щодо причетності Трепової або зв’язку з українськими спецслужбами чи Фондом боротьби з корупцією Навального", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, 2 квітня в одному з кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух, внаслідок якого пропагандист загинув. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB