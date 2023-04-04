Вбивство Татарського: кого звинувачують у Кремлі

Олексій Навальний

Російська влада звинувачує українські державні структури та російського опозиціонера Олексія Навального у вбивстві російського пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського). Там впевнені, що все було сплановано завчасно і на території України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Кого звинувачують у вбивстві Татарського у Кремлі

Зазначається, що національний антитерористичний комітет рф заявив, що українські спецслужби співпрацювали з Фондом боротьби з корупцією, який Навальний заснував у 2011 році, для планування нападу на Татарського. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за смертю пропагандиста може стояти й український уряд, і заявив, що Україна вбила інших російських пропагандистів з 2014 року, наприклад Дар’ю Дугіну, що Пєсков хибно використовував, яку виправдання "спеціальної військової операції".

Слідчий комітет росії перекваліфікував справу на теракт і заявив, що він був спланований на території України. У російському МВС підтвердили, що статуетка, передана Татарському перед смертю, містила приховану вибухівку.

Кого затримали через ліквідацію Татарського

Також слідчий комітет рф підтвердив, що російська влада затримала Дар'ю Трепову за підозрою в нападі. Влада оприлюднила фрагмент допиту Трепової, в якому вона заявила, що влада допитувала її про те, чи передавала вона статуетку Татарському, чи знала, що в скульптурі міститься вибухівка, але вона не відповіла на камеру.

"Спектр різних офіційних відповідей помітно розрізнений, з відсутністю консенсусу серед офіційних російських джерел щодо причетності Трепової або зв’язку з українськими спецслужбами чи Фондом боротьби з корупцією Навального", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, 2 квітня в одному з кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух, внаслідок якого пропагандист загинув.