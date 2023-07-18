50-килограммовый горбатый кит спас женщину акулы

Тигровая акула. Фото: Freepik

Морской биолог Нэн Хаузер рассказала об удивительном случае, когда горбатый кит спас ее от акулы. Он подхватил ее в воде и доставил в безопасное место.

Об этом сообщил Ladbible.com.

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Сообщается, что Нэн Хаузер плавала с маской и трубкой у пляжа Мури-Бич, Раротонга, на островах Кука. Биолог рассказала об истории, которая произошла с ней несколько лет назад. 50-килограммовый горбатый кит спас ее от акулы.

Кадры инцидента были опубликованы National Geographic

На видео 69-летняя женщина рассказывает, что любовалась океаном, заметив тигровую акулу, которая направлялась в ее сторону.

"Я вдруг поняла, что акула подплывает прямо надо мной. Она двигается быстро и приближается ко мне. Я знаю, и кит знает, что это серьезная ситуация. Я хотела выбраться из воды. Вдруг толкая меня кит, подхватил меня, и теперь он держал меня прямо перед своей мордой, как-то так случилось, что из-за своей работы я всегда знала, что меня, вероятно, убьет кит, так что я подумала: "Неужели это тот же день?" — объяснила она.

Хвост горбатого кита. Фото: Freepik

Когда женщина вынырнула на поверхность, смогла предупредить экипаж лодки, прежде чем снова уйти под воду. Пока Хаузер пыталась не застрять под грудными плавниками кита, он поднял ее и положил спиной на поверхность воды у лодки.

Тигровая акула. Фото: Freepik

"Вдруг я понимаю, что акула подплывает. Прямо подо мной. Кит толкает меня обратно к лодке. Я смотрю, а он прямо рядом со мной, защищает меня. Я заплакала", — добавила Хаузер.

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