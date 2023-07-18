50-кілограмовий горбатий кит врятував жінку від акули

Тигрова акула. Фото: Freepik

Морська біологиня Нен Хаузер розповіла про дивовижний випадок, коли горбатий кит врятував її від акули. Він підхопив її в воді та доставив до безпечного місця.

Про це повідомив Ladbible.com.

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Повідомляється, що Нен Хаузер плавала з маскою і трубкою біля пляжу Мурі-Біч, Раротонга, на Островах Кука. Біологиня розповіла про історію, яка сталася з нею кілька років тому. 50-кілограмовий горбатий кит врятував її від акули.

Кадри інциденту були опубліковані National Geographic

На відео 69-річна жінка розповідає, що милувалася океаном, коли помітила тигрову акулу, яка прямувала в її бік.

"Я раптом зрозуміла, що акула підпливає прямо наді мною. Вона рухається швидко і наближається до мене. Я знаю, і кит знає, що це серйозна ситуація. Я хотіла вибратися з води. Раптом кит, який штовхав мене, підхопив мене, і тепер він тримав мене прямо перед своєю мордою. Якось так сталося, що через свою роботу я завжди знала, що мене, ймовірно, вб'є кит, тож я подумала: "Невже це той самий день?", — пояснила вона.

Хвіст горбатого кита. Фото: Freepik

Коли жінка виринула на поверхню, то змогла попередити екіпаж човна, перш ніж знову піти під воду. Поки Хаузер намагалася не застрягти під грудними плавниками кита, він підняв її і поклав спиною на поверхню води біля човна.

Тигрова акула. Фото: Freepik

"Раптом я розумію, що акула підпливає. Прямо піді мною. Кит штовхає мене назад до човна. Я дивлюся, а він прямо поруч зі мною, захищає мене. Я заплакала", — додала Хаузер.

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