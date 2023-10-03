У Великобритании больше нет оружия для передачи Украине, — The Telegraph
В Великобритании кончились запасы оборонного оборудования, которое она могла бы передать Украине. Это же касается и оружия, которое осталось на складах Вооруженных сил Соединенного Королевства.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на анонимный источник из Министерства обороны Великобритании.
И снарядов нет, и ракет нет
По словам источника, Лондон продолжит поставлять оружие для Киева. Но поскольку Украине сейчас необходимы артиллерийские снаряды, средства и ракеты для ПВО, Туманный Альбион этого позволить себе не может, поскольку не имеет такого количества.
"Мы отдали столько, сколько можем себе позволить", — заявил инсайдер.
По материалам издания, бремя о предоставлении миллиардов помощи Украине не должно ложиться на Великобританию.
"Предоставить больше миллиардов не значит предоставлять миллиарды британских вооружений. Лондон должен играть определенную роль в поощрении других стран предоставлять больше денег и оружия", — сказал чиновник.
Также, по его сообщению, пока нет перспектив предоставления Украине большего количества британских танков "Челленджер 2", поскольку Лондон "отдал практически все, что мог позволить себе отдать".
Напомним, что ранее в Великобритании МІ6 прокомментировали, для чего Россия предоставляет статус "иноагента". Еще раньше, по сообщению СМИ, Соединенное Королевство планирует отправить в Украину собственных военных инструкторов.