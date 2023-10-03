Велика Британія більше не має зброї для передачі Україні, — The Telegraph

Британська крилата ракета Storm Shadow, яка вже на озброєнні України. Фото: freepik

У Великої Британії скінчилися запаси оборонного обладнання, яке вона могла б передати Україні. Це ж стосується і зброї, яка лишилася на складах Збройних сил Сполученого Королівства.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на анонімне джерело з Міністерства оборони Великої Британії.

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За словами джерела, Лондон продовжить постачати зброю для Києва. Але оскільки Україні зараз необхідні артилерійські снаряди та засоби й ракети для ППО, то Туманний Альбіон цього дозволити собі не може, оскільки не має такої кількості.

"Ми віддали стільки, скільки можемо собі дозволити", — заявив інсайдер.

За матеріалами видання, тягар надання мільярдів допомоги Україні не повинен лягати на Велику Британію.

"Надати більше мільярдів не означає надавати мільярди британських озброєнь. Лондон має відігравати певну роль у заохоченні інших країн надавати більше грошей та зброї", — сказав високопосадовець.

Також за його повідомленням, наразі немає перспектив надання Україні більшої кількості британських танків "Челленджер 2", оскільки Лондон "віддав практично все, що міг дозволити собі віддати".

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії МІ6 прокоментували, для чого Росія надає статус "іноагента". Ще раніше за повідомленням ЗМІ, Сполучене Королівство планує відправити до України власних військових інструкторів.