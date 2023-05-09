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Великобритания готовится передать Украине ракеты большой дальности, — The Washington Post

9 мая 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Великобритания готовится передать Украине ракеты большой дальности, — The Washington Post
Ракеты Storm Shadow. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны Великобритании готовится передать Украине ракеты, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. В частности, Великобритания готовится отправить в Украину крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут достигать территорий, контролируемых Россией.

Об этом пишет The Washington Post.

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Представитель Министерства обороны Британии отказался подтвердить тип, количество и время отправки рассматриваемого вооружения, но сообщение об опросе заинтересованности стал существенным шагом к тому, чтобы Великобритания начала поставлять такие боеприпасы самостоятельно. В то же время запрашиваемые характеристики и возможности соответствуют крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

Также издание пишет, что в прошлом месяце в сеть "слили" документы Пентагона, которые утверждают, что разведка США подтвердила планы Британии направить неустановленное количество ракет Storm Shadow в Украину. В связи с этим, предоставление Украине боеприпасов, способных достигать территорий, контролируемых Россией, стало предметом обсуждения в США и вызвало возмущение со стороны России.

Напомним, что Великобритания поставила Украине тысячи комплектов снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.

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