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Велика Британія готується передати Україні ракети великої дальності, — The Washington Post

9 травня 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Велика Британія готується передати Україні ракети великої дальності, — The Washington Post
Ракети Storm Shadow. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство оборони Великої Британії готується передати Україні ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Зокрема, Велика Британія готується відправити в Україну крилаті ракети Storm Shadow, які можуть сягати територій, контрольованих Росією. 

Про це пише The Washington Post.

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Представник Міністерства оборони Британії відмовився підтвердити тип, кількість і час відправлення озброєння, що розглядається, але повідомлення про опитування зацікавленості стало суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія почала постачати такі боєприпаси самостійно. Водночас характеристики та можливості, що запитуються, відповідають крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

Також видання пише, що минулого місяця до мережі "злили" документи Пентагону, які стверджують, що розвідка США підтвердила плани Британії направити невстановлену кількість ракет Storm Shadow в Україну. У зв'язку з цим надання Україні боєприпасів, здатних досягати територій, контрольованих Росією, стало предметом обговорення в США і викликало обурення з боку Росії.

Нагадаємо, що Велика Британія поставила Україні тисячі комплектів снарядів для танків Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди із збідненим ураном.

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