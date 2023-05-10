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Великобритания внесет ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

10 мая 2023 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Великобритания внесет ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций
Член ЧВК "Вагнер" патрулирует территорию. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Великобритания планирует официально внести в список террористических организаций частную военную компанию "Вагнер". Это делается с целью усилить давление на Россию.

Об этом сообщает The Times.

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Что известно

Издание отмечает, что Британия приняла решение после двух месяцев поиска юридического основания этого шага. В настоящее время сообщается, что решение будет принято в течение нескольких недель.

После того как ЧВК "Ванер" попадет в список террористических организаций, она окажется в одном месте с боевиками группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида". Таким образом, в Великобритании будет считаться преступлением принадлежность к ЧВК "Вагнер", посещение ее собраний, ношение символики и любая другая поддержка.

Британские банки будут ограничивать способность ЧВК "Вагнер" привлекать средства из-за наложения страной санкций на организацию.

Напомним, что 9 мая парламент Франции признал российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Решение было принято единогласно.

Также мы сообщали, что в феврале Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина решила лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах стран-партнеров.

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