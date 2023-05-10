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Велика Британія внесе ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій

10 травня 2023 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Велика Британія внесе ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій
Член ПВК "Вагнер" патрулює територію. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Велика Британія планує офіційно внести до списку терористичних організацій приватну військову компанію "Вагнер". Це робиться з метою посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє The Times.

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Що відомо

Видання зазначає, що Британія ухвалила рішення після двох місяців пошуків юридичної підстави цього кроку. Наразі повідомляється, що рішення буде ухвалене протягом кількох тижнів.

Після того, як ПВК "Ванер" потрапить до списку терористичних організацій, то опиниться в одному місці з бойовиками угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". Таким чином, у Великій Британії вважатиметься злочином приналежність до ПВК "Вагнер", відвідування її зборів, носіння символіки та будь-яка інша підтримка.

Британські банки будуть обмежувати здатність ПВК "Вагнер" залучати кошти через накладення країною санкцій на організацію.

Нагадаємо, що 9 травня парламент Франції визнав російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Рішення було ухвалене одноголосно. 

Також ми повідомляли, що в лютому Верховна Рада України прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна вирішила лобіювати ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів. 

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