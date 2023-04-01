Весенняя мобилизация в россии будет осуществляться в электронном виде
Уведомление призывников во время весенней кампании в россии впервые будет производиться в электронном виде. Генштаб заверил, что мобилизованные будут служить на территории рф.
Об этом сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил рф Владимир Цимлянский, передает росСМИ.
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"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача при подготовке к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", — сказал Цимлянский.
По его словам, в случае, если технической возможности отправить уведомление призывнику не будет, ему вручат повестку. Цимлянский отметил, что ведомство учло положительный опыт, полученный во время проведения частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане самостоятельно через портал госуслуг приходили добровольцами.
Он добавил, что при постановке на учет призывников в 2023 году ведомство сформировало единую электронную базу данных. На военный учет в общей сложности поставили 700 тысяч мужчин.
Напомним, с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из "Госуслуг" после анонса цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.
Также мы писали, что в россии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.
Добавим, объявленный с 1 апреля весенний призыв в армию может помешать россии готовить пополнение для воюющей в Украине армии. А отправлять набранных в рамках призыва солдат на войну россия, скорее всего, не будут.