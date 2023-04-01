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Весняна мобілізація у росії буде здійснюватися в електронному вигляді

1 квітня 2023 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські окупанти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Оповіщення призовників під час весняної кампанії у росії вперше буде здійснюватися в електронному вигляді. Генштаб запевнив, що мобілізовані служитимуть на території рф. 

Про це повідомив представник Генштабу Збройних сил рф Володимир Цимлянський, передає росЗМІ.

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"З огляду на позитивний ефект проведених заходів, співробітникам військових комісаріатів поставлено завдання під час підготовки до весняної призовної кампанії, яка розпочинається з 1 квітня, оповіщення громадян здійснювати в електронному вигляді", — сказав Цимлянський.

За його словами, у разі якщо технічної можливості надіслати сповіщення призовнику не буде, йому вручать повістку. Цимлянський зазначив, що відомство врахувало позитивний досвід, отриманий під час проведення часткової мобілізації 2022 року, коли громадяни самостійно, через портал держпослуг, приходили добровольцями.

Він додав, що під час постановки на облік призовників у 2023 році відомство сформувало єдину електронну базу даних. На військовий облік загалом поставили 700 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, з 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої облікові записи з "Держпослуг" після анонсу цифрових повісток. На сайті навіть зникла кнопка видалення свого кабінету.

Також ми писали, що у росії запевняють, що другу хвилю мобілізації проводити не планують. Водночас у російському генштабі наголошують, що триває набір людей на службу за контрактом для участі у війні проти України. 

Додамо, оголошений з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні. А відправляти набраних у рамках призову солдатів на війну росія, найімовірніше, не будуть. 

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