Взрыв в Московской области: появилась информация о пострадавших

Результаты взрыва в Московской области. Фото6 росСМИ

Сегодня, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Сейчас известно о 45 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают росСМИ.

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Количество пострадавших

Сначала стало известно, что в результате взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде количество пострадавших увеличилось до 45 человек. Однако под завалами могут находиться еще 5 человек.

Позже СМИ сообщили, что троих человек достали из-под завалов. Все они находятся в тяжелом состоянии.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Взрывы в Московской области

Как известно, 9 августа на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сильный взрыв. В соседних домах вылетели окна, а в небо поднялись огромные тучи черного дыма.

Отмечается, что предприятие является ведущим разработчиком оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Напомним, в ночь на 9 августа в российском Владивостоке в районе военно-морской базы раздался мощный взрыв. По информации Восточного военного округа, это вроде бы была тренировка корвета "Громкий".