Вибух у Московській області: зʼявилась інформація про постраждалих

Наслідки вибуху в Московській області. Фото6 росЗМІ

Сьогодні, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Наразі відомо про 45 постраждалих осіб, троє з них знаходяться у тяжкому стані.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Кількість постраждалих

Спочатку стало відомо, що внаслідок вибуху на підприємстві у Сергієвому Посаді кількість постраждалих збільшилася до 45 осіб. Однак, під завалами можуть знаходитися ще 5 людей.

Пізніше ЗМІ повідомили, що трьох людей дістали з-під завалів. Усі вони перебувають у тяжкому стані.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Вибухи в Московській області

Як відомо, 9 серпня на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді прогримів сильний вибух. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму.

Зазначається, що підприємство є "провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я".

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня у російському Владивостоці у районі військово-морської бази пролунав потужний вибух. За інформацією Східного військового округу, це начебто були тренування корвета "Громкий".