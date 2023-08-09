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Вибух у Московській області: зʼявилась інформація про постраждалих

9 серпня 2023 14:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибух у Московській області: зʼявилась інформація про постраждалих
Наслідки вибуху в Московській області. Фото6 росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. Наразі відомо про 45 постраждалих осіб, троє з них знаходяться у тяжкому стані. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Кількість постраждалих 

Спочатку стало відомо, що внаслідок вибуху на підприємстві у Сергієвому Посаді кількість постраждалих збільшилася до 45 осіб. Однак, під завалами можуть знаходитися ще 5 людей. 

Пізніше ЗМІ повідомили, що трьох людей дістали з-під завалів. Усі вони перебувають у тяжкому стані. 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот 

Вибухи в Московській області

Як відомо, 9 серпня на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді прогримів сильний вибух. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму. 

Зазначається, що підприємство є "провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я".

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня у російському Владивостоці у районі військово-морської бази пролунав потужний вибух. За інформацією Східного військового округу, це начебто були тренування корвета "Громкий".

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