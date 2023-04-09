Взрыв в Марселе: стало известно, сколько людей еще находятся под завалами дома

Спасательные работы в Марселе. Фото: DW

В воскресенье, 9 апреля, в южном французском городе Марсель произошел взрыв, в результате которого два жилых дома обрушились, и, по предварительным данным, около 10 человек оказались под обломками. Причина взрыва пока не известна.

Об этом пишет Reuters.

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Обрушение дома

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что обрушение вызвало пожар, который осложнил спасательные работы. На тушение пожара может уйти несколько часов. Он также сообщил, что под завалами может находиться от четырех до десяти человек. Пять человек были доставлены в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами, а шестой человек лечился от шока.

Третье здание в районе частично обрушилось, и люди были эвакуированы из примерно 30 зданий. По словам Дарманина, в зданиях, обрушившихся на улице Тиволи, не было никаких структурных проблем.

Президент Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования по поводу произошедшего в Twitter.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилые дома обрушились без предварительных признаков структурных проблем. В настоящее время проводится расследование для выявления причин взрыва. Однако, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, спасательные службы работают быстро и эффективно, чтобы помочь пострадавшим.

Напомним, что во французском городе Марсель обрушился четырехэтажный дом. Пока известно, что по меньшей мере два человека получили травмы. Спасатели продолжают искать пострадавших.

Обрушение дома произошло сегодня ночью, 9 апреля, на улице Тиволи, 17. В уничтоженном здании начался пожар, и это усложняет работу спасателей.

Городской голова рассказал, что два человека получили ранения среди 11 эвакуированных из двух соседних зданий, поврежденных обвалом. В настоящее время спасатели устанавливают количество людей, которые могли находиться в доме во время обрушения.