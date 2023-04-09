Вибух у Марселі: стало відомо, скільки людей ще перебувають під завалами будинку

Рятувальні роботи у Марселі. Фото: DW

У неділю, 9 квітня, у південному французькому місті Марсель стався вибух, внаслідок якого два житлові будинки обвалилися, і, за попередніми даними, близько 10 людей опинилися під уламками. Причина вибуху поки що не відома.

Про це пише Reuters.

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Обвалення будинку

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін заявив, що обвалення викликало пожежу, яка ускладнила рятувальні роботи. На гасіння пожежі може піти кілька годин. Він також повідомив, що під завалами може перебувати від чотирьох до десяти людей. П'ятеро людей було доставлено до лікарні з серйозними, але не небезпечними для життя травмами, а шоста людина лікувалась від шоку.

Третій будинок у районі частково обвалився, і людей було евакуйовано з приблизно 30 будівель. За словами Дарманіна, у будинках, що обвалилися на вулиці Тіволі, не було жодних структурних проблем.

Президент Еммануель Макрон висловив свої співчуття з приводу того, що сталося у Twitter.

Ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки житлові будинки обвалилися без попередніх ознак структурних проблем. Наразі проводиться розслідування для виявлення причин вибуху. Однак, попри несприятливі обставини, рятувальні служби працюють швидко та ефективно, щоб допомогти постраждалим.

Нагадаємо, що у французькому місті Марсель обвалився чотириповерховий будинок. Поки що відомо, що щонайменше дві людини отримали травми. Рятувальники продовжують шукати постраждалих.

Обвал будинку стався сьогодні вночі, 9 квітня, на вулиці Тіволі, 17. У знищеному будинку почалася пожежа, і це ускладнює роботу рятувальників.

Міський голова розповів, що двоє людей отримали поранення серед 11 евакуйованих із двох сусідніх будівель, пошкоджених обвалом. Наразі рятувальники встановлюють кількість людей, які могли перебувати у будинку під час обвалення.