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Во Франции обвалился четырехэтажный дом: какая причина

9 апреля 2023 09:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дом, который обвалился во Франции. Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во французском городе Марсель обрушился четырехэтажный дом. Пока известно, что по меньшей мере два человека получили травмы. Спасатели продолжают искать пострадавших.

Об этом сообщает France24.

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Обрушение дома произошло сегодня ночью, 9 апреля, на улице Тиволи, 17. В уничтоженном здании начался пожар, и это усложняет работу спасателей.

"Этот пожар не позволяет нам отправить собак и команды для поиска возможных жертв, которые могли оказаться под завалами", — сказал мэр города Бенуа Пайан.

 

Городской голова рассказал, что два человека получили ранения среди 11 эвакуированных из двух соседних зданий, поврежденных обвалом. В настоящее время спасатели устанавливают количество людей, которые могли находиться в доме во время обрушения.

Региональный префект Кристоф Мирманд отметил, что есть "веские подозрения", что причиной инцидента стал взрыв, возможно, утечка газа.

"Но мы должны быть очень осторожными по поводу причин на этом этапе", — добавил Мирманд.

Напомним, 7 февраля в Тульской области россии обрушился жилой дом. Предварительно это произошло из-за взрыва газа.

Также мы писали, что во Франции официально ликвидирован российский пропагандистский канал RT France. Суд признал его банкротом.

Добавим, во Франции продолжается строительство патрульных катеров FPB98MKI для Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. На фотографиях, появившихся в социальных сетях, можно увидеть один из катеров у причала, а остальные — на территории судостроительного предприятия.

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