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У Франції обвалився чотириповерховий будинок: яка причина

9 квітня 2023 09:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Будинок, який обвалився у Франції. Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У французькому місті Марсель обвалився чотириповерховий будинок. Наразі відомо, що щонайменше двоє людей отримали травми. Рятувальники продовжують шукати постраждалих.

Про це повідомляє France24.

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Деталі

Обвал будинку стався сьогодні вночі, 9 квітня, на вулиці Тіволі, 17. В знищеній будівлі почалася пожежа, і це ускладнює роботу рятувальників. 

"Ця пожежа не дозволяє нам відправити собак і команди для пошуку можливих жертв, які могли опинитися під завалами", — сказав мер міста Бенуа Пайан.

 

Міський голова розповів, що двоє людей отримали поранення серед 11 евакуйованих із двох сусідніх будівель, пошкоджених обвалом. Наразі рятувальники встановлюють кількість людей, які могли перебувати в будинку під час обвалу. 

Регіональний префект Крістоф Мірманд зазначив, що є "вагомі підозри", що причиною інциденту став вибух, можливо, витік газу.

"Але ми повинні бути дуже обережними щодо причин на цьому етапі", — додав Мірманд.

Нагадаємо, 7 лютого у Тульській області росії обвалився житловий будинок. Попередньо, це сталося через вибух газу.

Також ми писали, що у Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France. Суд визнав його банкрутом. 

Додамо, у Франції продовжується будівництво патрульних катерів FPB98MKI для Морської охорони Державної прикордонної служби України. На фотографіях, що з'явилися у соціальних мережах, можна побачити один із катерів біля причалу, а решту — на території суднобудівного підприємства.

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