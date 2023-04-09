У Франції обвалився чотириповерховий будинок: яка причина

Будинок, який обвалився у Франції. Фото: Telegram

У французькому місті Марсель обвалився чотириповерховий будинок. Наразі відомо, що щонайменше двоє людей отримали травми. Рятувальники продовжують шукати постраждалих.

Про це повідомляє France24.

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Обвал будинку стався сьогодні вночі, 9 квітня, на вулиці Тіволі, 17. В знищеній будівлі почалася пожежа, і це ускладнює роботу рятувальників.

"Ця пожежа не дозволяє нам відправити собак і команди для пошуку можливих жертв, які могли опинитися під завалами", — сказав мер міста Бенуа Пайан.

🚨🇫🇷URGENT - Une explosion vient de se produire dans un immeuble rue de Tivoli à #Marseille. (📹@aurelien1335) pic.twitter.com/xJmFFnIzCH — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 8, 2023

Міський голова розповів, що двоє людей отримали поранення серед 11 евакуйованих із двох сусідніх будівель, пошкоджених обвалом. Наразі рятувальники встановлюють кількість людей, які могли перебувати в будинку під час обвалу.

Регіональний префект Крістоф Мірманд зазначив, що є "вагомі підозри", що причиною інциденту став вибух, можливо, витік газу.

"Але ми повинні бути дуже обережними щодо причин на цьому етапі", — додав Мірманд.

Нагадаємо, 7 лютого у Тульській області росії обвалився житловий будинок. Попередньо, це сталося через вибух газу.

Також ми писали, що у Франції офіційно ліквідували російський пропагандистський канал RT France. Суд визнав його банкрутом.

Додамо, у Франції продовжується будівництво патрульних катерів FPB98MKI для Морської охорони Державної прикордонної служби України. На фотографіях, що з'явилися у соціальних мережах, можна побачити один із катерів біля причалу, а решту — на території суднобудівного підприємства.