Взрывы на Nord Stream: в Швеции рассказали, можно ли определить кто совершил подрыв

Существует ряд теорий по поводу того, кто и как взорвал трубопроводы

Прокуратура Швеции, расследующая взрыв на Nord Stream, заявила, что, скорее всего, будет сложно определить, кто взорвал газопроводы. Вероятны, есть причастность государственных структур.

Об этом пишет Reuters.

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В официальном заявлении Матса Люнгквиса на сайте шведской прокуратуры говорится, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток 1 и 2" продолжается, но это сложное расследование и сложное дело.

Расследование проводится Службой безопасности Швеции под руководством Государственного прокурора отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции.

"Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства" , — говорится в заявлении Юнгквиста.

По его словам, инцидент стал открытой ареной для разных попыток влияния.

"Эти версии не влияют на текущее расследование, основанное на фактах и информации, полученной в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран", — добавил он.

Кто взорвал газопроводы

Хотя выводы не были сделаны, существует ряд теорий относительно того, кто и как взорвал трубопроводы.

По его словам, что "четкий основной сценарий" состоит в том, что за подрывом стоит группа, спонсируемая государством, но причастность независимой группы все еще "теоретически возможна".

Он также сказал, что тип взрывчатки, использованной при взрывах, исключает "значительную часть действующих лиц".

Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.