Вибухи на Nord Stream: у Швеції розповіли, чи можна визначити хто здійснив підрив

Існує низка теорій щодо того, хто і як підірвав трубопроводи

Прокуратура Швеції, яка розслідує вибух на Nord Stream, заявила, що, скоріше всього, буде важко визначити, хто підірвав газопроводи. Ймовірні, є причетність державних структур.

Про це пише Reuters.

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В офіційній заяві Матса Люнгквіса на сайті шведської прокуратури йдеться, що розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік 1 і 2" триває, але це складне розслідування та складна справа.

Розслідування проводиться Службою безпеки Швеції під керівництвом державного прокурора відділу національної безпеки прокуратури Швеції.

"Ми сподіваємося, що зможемо підтвердити, хто вчинив цей злочин, але слід зазначити, що це, ймовірно, буде складно з огляду на обставини", — йдеться у заяві Юнгквіста.

За його словами, інцидент став відкритою ареною для різних спроб впливу.

"Ці версії не впливають на поточне розслідування, яке ґрунтується на фактах та інформації, отриманої в результаті аналізу, огляду місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн", — додав він.

Хто підірвав газопроводи

Хоча висновків не було зроблено, існує низка теорій щодо того, хто і як підірвав трубопроводи.

За його словами, що "чіткий основний сценарій" полягає в тому, що за підривом стоїть група, яка спонсорується державою, але що причетність незалежної групи все ще "теоретично можлива".

Він також сказав, що тип вибухівки, використаної під час вибухів, виключає "значну частину дійових осіб".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.