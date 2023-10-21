Украинский фестиваль в США. Фото: Новини.LIVE

Поддержка Украины в США изнутри. Ежегодно в американском городе Филадельфия проходит множество украинских культурных мероприятий, посвященных ключевым событиям в Украине. Уже 24 года подряд организует эти мероприятия президент Филадельфийского отделения Украинского комитета конгресса Америки Евгений Луцив.

Журналистка Новини.LIVE в США пообщалась с господином Евгением.

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Президент Украинского комитета в Филадельфии сделал многое для украинцев в Америке.

Например, еще в 90-х он собирал общину, писал письма городскому совету Филадельфии и давно еще боролся с американской бюрократией, чтобы повесить украинский флаг на аллее флагов в городе. В результате флаг Украины таки появился там вместо советского.

Президент Украинского комитета в Филадельфии Евгений Луцив. Фото: Новини.LIVE

"Держите Украину в своей голове. Пишите конгрессменам, в американское правительство. Пишите, что вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну, а без их помощи это тяжело. Знайте, мы можем это сделать!" — говорит американцам Евгений Луцив.

Украинский фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Украинский фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Украинский фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Украинский фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Украинский фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE 1/5 _ 5

Организация культурных событий

На события, посвященные Украине, приходят американцы украинского происхождения, многие третьего, а то и четвертого поколения. Однако им важно быть ближе к своей культуре.

Гости украинского фестиваля. Фото: Новини.LIVE

У половины гостей обычно нет украинских корней — это американцы, которым интересно узнать больше о культуре Украины и которые поддерживают Украину в войне с Россией.

"У нас есть половина гостей — не украинцы. Поэтому наша цель здесь — передать нашу историю не украинцам, распространять культуру и традиции", — говорит Евгений Луцив.

Гости украинского фестиваля. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Тризуб" организовуют для того, чтобы донести до американцев позицию Украины.

Важные годы фестиваля "Тризуб"

В 2004 году, когда была Оранжевая революция, мир чуть ли не впервые во весь голос узнал об Украине. Тогда здесь, во время фестиваля, говорили с американцами и рассказывали, что происходит, почему и что это значит, и главное, для чего украинцы это делают.

"Мы здесь говорили тогда, что мы, украинцы, делаем демократию, и мы любим иметь свободный голос, и чтобы наш голос был посчитан честно. У нас уже достаточно того, чтобы нам кто-то диктовал на выборах", — добавляет господин Луцив.

Президент Украинского комитета Евгений Луцив. Фото: Новини.LIVE

Позже была Революция Достоинства. Фестиваль снова собрался. Риторика была уже проевропейской, и люди снова делились с американцами тем, что нужно Украине и просили помощи.

"Те американцы, которые являются соседями Украины, я имею в виду польскую общину, литовскую общину, словацкую общину здесь, в Америке, очевидно, что они очень близко чувствуют и понимают ситуацию, сразу помогают, и с нами работают на одну общую цель. А уже вместе принимает нашу историю, и за нами всеми следует каждый американец", — рассказывает Евгений Луцив.

Ежегодно на фестиваль, организуемый Евгением, приходит и его польский коллега Майкл Блицдаш, президент польско-американского культурного центра. Говорит, что в эти дни это очень важно, потому что украинцам должен помогать весь мир.

"Здесь ощущение, будто ты в Украине, но все же в Америке. Америка — это друг Украины, и многие нации сейчас рядом с Украиной, и НАТО не стоит в стороне. И это очень важно! Украина победит!" — говорит Майкл.