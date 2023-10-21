Український фестиваль в США. Фото: Новини.LIVE

Підтримка України в США з середини. Щороку в американському місті Філадельфія проходить безліч українських культурних заходів, присвячених ключовим подіям в Україні. Вже 24 роки поспіль організовує ці заходи президент Філадельфійського відділення Українського комітету конгресу Америки Євген Луців.

Новини.LIVE в США поспілкувалась з паном Євгеном.

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Робота на благо української громади

Президент Українського комітету в Філадельфії зробив чимало для українців в Америці.

Приміром, ще у 90-х він збирав громаду, писав листи до міської ради Філадельфії та давно боровся із американською бюрократією, щоб повісити українського прапора на алеї прапорів у місті. У результаті прапор України таки замайорів там замість радянського.

Президент Українського комітету в Філадельфії Євген Луців. Фото: Новини.LIVE

"Тримайте Україну у своїй голові. Пишіть конгресменам, в американський уряд. Пишіть, що ви хочете, щоб Україна виграла цю війну, а без їхньої допомоги це важко. Знайте, ми можемо це зробити!" — каже американцям Євген Луців.

Також щороку пан Євген організовує святкування Дня Незалежності України.

Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE

Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Організація культурних подій

Щороку на події, присвячені Україні, приходять американці українського походження, багато з них третього, а то й четвертого покоління. Однак їм важливо бути ближчими до своєї культури.

Гості українського фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Половина ж гостей зазвичай не мають українського коріння — це американці, яким цікаво дізнатись більше про культуру України та які підтримують Україну у війні з Росією.

"У нас є половина гостей — не українці. Тому наша мета тут — передати нашу історію не українцям, поширювати культуру і традиції", — каже Євген Луців.

Гості українського фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Тризуб" організовують для того, щоб донести до американців позицію України.

Важливі роки фестивалю "Тризуб"

У 2004 році, коли була Помаранчева революція, світ чи не вперше на повний голос дізнався про Україну. Тоді тут, під час фестивалю, говорили з американцями та розповідали, що відбувається, чому і що це означає, та головне — для чого українці це роблять.

"Ми тут говорили тоді, що ми, українці, робимо демократію, і ми любимо мати вільний голос, і щоби наш голос був порахований чесно. Ми вже маємо досить того, щоб нам хтось диктував на виборах", — додає пан Луців.

Президент Українського комітету Євген Луців. Фото: Новини.LIVE

Пізніше була Революція Гідності. Фестиваль знову зібрався. Риторика була вже проєвропейською, і люди тут знову ділились із американцями тим, що потрібно Україні, та просили допомоги.

"Ті американці, які є сусідами України, я маю на увазі польську громаду, литовську громаду, словацьку громаду тут, в Америці, очевидно, що вони дуже близько відчувають і розуміють ситуацію, зразу допомагають, і з нами працюють на одну спільну мету. А вже разом приймає нашу історію, і за нами всіма іде кожен американець", — розповідає Євген Луців.

Щороку на фестиваль, який організовує Євген, приходить і його польський колега Майкл Бліцдаш, президент польсько-американського культурного центру. Каже, що у ці дні — це вкрай важливо, бо українцям має допомагати весь світ.

"Тут відчуття, ніби ти в Україні, але все ж таки в Америці. Америка — це друг України, і багато націй нині поруч з Україною, і НАТО не стоїть осторонь. І це дуже важливо! Україна переможе!" — каже пан Майкл.