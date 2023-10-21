Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Відродження української культури в Філадельфії, США arrow

Відродження української культури в Філадельфії, США

21 жовтня 2023 06:58
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Український фестиваль в США
Український фестиваль в США. Фото: Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Підтримка України в США з середини. Щороку в американському місті Філадельфія проходить безліч українських культурних заходів, присвячених ключовим подіям в Україні. Вже 24 роки поспіль організовує ці заходи президент Філадельфійського відділення Українського комітету конгресу Америки Євген Луців. 

Новини.LIVE в США поспілкувалась з паном Євгеном.

Читайте також:

Робота на благо української громади 

Президент Українського комітету в Філадельфії зробив чимало для українців в Америці. 

Приміром, ще у 90-х він збирав громаду, писав листи до міської ради Філадельфії та давно боровся із американською бюрократією, щоб повісити українського прапора на алеї прапорів у місті. У результаті прапор України таки замайорів там замість радянського.

null
Президент Українського комітету в Філадельфії Євген Луців. Фото: Новини.LIVE

"Тримайте Україну у своїй голові. Пишіть конгресменам, в американський уряд. Пишіть, що ви хочете, щоб Україна виграла цю війну, а без їхньої допомоги це важко. Знайте, ми можемо це зробити!" —  каже американцям Євген Луців. 

Також щороку пан Євген організовує святкування Дня Незалежності України. 

  • Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE
  • Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE
  • Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE
  • Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE
  • Український фестиваль "Тризуб". Фото: Новини.LIVE
1 / 5

Організація культурних подій

Щороку на події, присвячені Україні, приходять американці українського походження, багато з них третього, а то й четвертого покоління. Однак їм важливо бути ближчими до своєї культури. 

null
Гості українського фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Половина ж гостей зазвичай не мають українського коріння — це американці, яким цікаво дізнатись більше про культуру України та які підтримують Україну у війні з Росією. 

"У нас є половина гостей — не українці. Тому наша мета тут — передати нашу історію не українцям, поширювати культуру і традиції", — каже Євген Луців.

null
Гості українського фестивалю. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль "Тризуб" організовують для того, щоб донести до американців позицію України. 

Важливі роки фестивалю "Тризуб"

У 2004 році, коли була Помаранчева революція, світ чи не вперше на повний голос дізнався про Україну. Тоді тут, під час фестивалю, говорили з американцями та розповідали, що відбувається, чому і що це означає, та головне — для чого українці це роблять.

"Ми тут говорили тоді, що ми, українці, робимо демократію, і ми любимо мати вільний голос, і щоби наш голос був порахований чесно. Ми вже маємо досить того, щоб нам хтось диктував на виборах", — додає пан Луців. 

null
Президент Українського комітету Євген Луців. Фото: Новини.LIVE

Пізніше була Революція Гідності. Фестиваль знову зібрався. Риторика була вже проєвропейською, і люди тут знову ділились із американцями тим, що потрібно Україні, та просили допомоги.

"Ті американці, які є сусідами України, я маю на увазі польську громаду, литовську громаду, словацьку громаду тут, в Америці, очевидно, що вони дуже близько відчувають і розуміють ситуацію, зразу допомагають, і з нами працюють на одну спільну мету. А вже разом приймає нашу історію, і за нами всіма іде кожен американець", — розповідає Євген Луців. 

Щороку на фестиваль, який організовує Євген, приходить і його польський колега Майкл Бліцдаш, президент польсько-американського культурного центру. Каже, що у ці дні — це вкрай важливо, бо українцям має допомагати весь світ.

"Тут відчуття, ніби ти в Україні, але все ж таки в Америці. Америка — це друг України, і багато націй нині поруч з Україною, і НАТО не стоїть осторонь. І це дуже важливо! Україна переможе!" — каже пан Майкл. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі