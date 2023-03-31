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Отныне в Берлине можно оформить украинский паспорт: детали от МВД

31 марта 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оформление украинского паспорта
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские беженцы смогут оформить или обменять загранпаспорта в Германии. МВД договорилось с берлинскими коллегами об открытии офиса ГП "Документ".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Украина договорилась с Германией

Министерство внутренних дел Украины договорилось с немецкими партнерами о сотрудничестве.

Благодаря этим договоренностям в столице Германии в Берлине был открыт офис государственного предприятия "Документ".

Услуги для украинцев

Теперь в Берлине в только что открытом офисе украинские беженцы могут оформить или обменять украинский загранпаспорт или ID-карту.

Также в берлинском офисе "Документа" будут доступны следующие услуги:

  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхование.

Напомним, ранее офисы государственного предприятия "Документ" были открыты в трех странах Евросоюза (Польше, Словакии и Чехии) и Турции.

Фото: Zmina

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