Отныне в Берлине можно оформить украинский паспорт: детали от МВД

Оформление украинского паспорта

Украинские беженцы смогут оформить или обменять загранпаспорта в Германии. МВД договорилось с берлинскими коллегами об открытии офиса ГП "Документ".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Министерство внутренних дел Украины договорилось с немецкими партнерами о сотрудничестве.

Благодаря этим договоренностям в столице Германии в Берлине был открыт офис государственного предприятия "Документ".

Услуги для украинцев

Теперь в Берлине в только что открытом офисе украинские беженцы могут оформить или обменять украинский загранпаспорт или ID-карту.

Также в берлинском офисе "Документа" будут доступны следующие услуги:

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Напомним, ранее офисы государственного предприятия "Документ" были открыты в трех странах Евросоюза (Польше, Словакии и Чехии) и Турции.

Фото: Zmina