Отныне в Берлине можно оформить украинский паспорт: детали от МВД
Украинские беженцы смогут оформить или обменять загранпаспорта в Германии. МВД договорилось с берлинскими коллегами об открытии офиса ГП "Документ".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Украина договорилась с Германией
Министерство внутренних дел Украины договорилось с немецкими партнерами о сотрудничестве.
Благодаря этим договоренностям в столице Германии в Берлине был открыт офис государственного предприятия "Документ".
Услуги для украинцев
Теперь в Берлине в только что открытом офисе украинские беженцы могут оформить или обменять украинский загранпаспорт или ID-карту.
Также в берлинском офисе "Документа" будут доступны следующие услуги:
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.
Напомним, ранее офисы государственного предприятия "Документ" были открыты в трех странах Евросоюза (Польше, Словакии и Чехии) и Турции.
Фото: Zmina