Відтепер у Берліні можна оформити український паспорт: деталі від МВС
Українські біженці зможуть оформити чи обміняти закордонні паспорти у Німеччині. МВС домовилося із берлінськими колегами про відкриття офісу ДП "Документ".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Україна домовилася з Німеччиною
Міністерство внутрішніх справ України домовилося із німецькими партнерами про співпрацю.
Завдяки цим домовленостям у столиці Німеччини Берліні був відкритий офіс державного підприємства "Документ".
Послуги для українців
Відтепер у Берліні у щойно відкритому офісі українські біженці можуть оформити або обміняти український закордонний паспорт чи ID-картку.
Також у берлінському офісі "Документу" будуть доступні такі послуги:
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- обмін посвідчення водія;
- страхування.
Нагадаємо, раніше офіси державного підприємства "Документ" були відкриті у трьох країнах Євросоюзу (Польщі, Словаччині та Чехії) і Туреччині.
Фото: Zmina