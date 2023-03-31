Відтепер у Берліні можна оформити український паспорт: деталі від МВС

Оформлення українського паспорта

Українські біженці зможуть оформити чи обміняти закордонні паспорти у Німеччині. МВС домовилося із берлінськими колегами про відкриття офісу ДП "Документ".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Завдяки цим домовленостям у столиці Німеччини Берліні був відкритий офіс державного підприємства "Документ".

Послуги для українців

Відтепер у Берліні у щойно відкритому офісі українські біженці можуть оформити або обміняти український закордонний паспорт чи ID-картку.

Також у берлінському офісі "Документу" будуть доступні такі послуги:

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Нагадаємо, раніше офіси державного підприємства "Документ" були відкриті у трьох країнах Євросоюзу (Польщі, Словаччині та Чехії) і Туреччині.

Фото: Zmina