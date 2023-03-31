Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Відтепер у Берліні можна оформити український паспорт: деталі від МВС arrow

Відтепер у Берліні можна оформити український паспорт: деталі від МВС

31 березня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Оформлення українського паспорта
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські біженці зможуть оформити чи обміняти закордонні паспорти у Німеччині. МВС домовилося із берлінськими колегами про відкриття офісу ДП "Документ".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також:

Україна домовилася з Німеччиною

Міністерство внутрішніх справ України домовилося із німецькими партнерами про співпрацю.

Завдяки цим домовленостям у столиці Німеччини Берліні був відкритий офіс державного підприємства "Документ".

Послуги для українців

Відтепер у Берліні у щойно відкритому офісі українські біженці можуть оформити або обміняти український закордонний паспорт чи ID-картку.

Також у берлінському офісі "Документу" будуть доступні такі послуги:

  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.

Нагадаємо, раніше офіси державного підприємства "Документ" були відкриті у трьох країнах Євросоюзу (Польщі, Словаччині та Чехії) і Туреччині.

Фото: Zmina

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB