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"Война продлится 4 года": в Словакии отреагировали на циничное заявление Венгрии

30 июля 2023 23:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Венгрии заявили, что война в Украине "продлится 4 года": в Словакии ответили
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что война в Украине продлится 4 года, ссылаясь на слова ЕС. В то же время в Словакии опровергли данное заявление.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский в Twitter.

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"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько человек погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года", — цинично сказал глава венгерского МИД Золтан Ковач.

Реакция Словакии

На провокационное заявление Ковача отреагировала другая страна ЕС — Словакия. Там опровергли слова министра иностранных дел Венгрии и подчеркнули, что никакой информации о сроках войны в Украине ЕС не предоставлял.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", — написал Мирослав Влаховский.

Напомним, на южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.

Добавим, что Маск отказал ВСУ в доступе Starlink вблизи Крыма.

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