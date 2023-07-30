В Венгрии заявили, что война в Украине "продлится 4 года": в Словакии ответили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что война в Украине продлится 4 года, ссылаясь на слова ЕС. В то же время в Словакии опровергли данное заявление.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский в Twitter.

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"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько человек погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года", — цинично сказал глава венгерского МИД Золтан Ковач.

Реакция Словакии

На провокационное заявление Ковача отреагировала другая страна ЕС — Словакия. Там опровергли слова министра иностранных дел Венгрии и подчеркнули, что никакой информации о сроках войны в Украине ЕС не предоставлял.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", — написал Мирослав Влаховский.

Dear Peter, please don't tell what other people think before you ask them. EU consists of 27 countries. Я не говорю каждую debatu когда мы будем бороться за 4 года. War может stop tomorrow. EU не является проблемой, Россия является проблемой. Ruszkik haza! Legyen béke! 1956 https://t.co/RGPxVbxGaF — Miroslav Wlachovsky (@MWlachovsky) 30 July 2023

Напомним, на южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.

Добавим, что Маск отказал ВСУ в доступе Starlink вблизи Крыма.