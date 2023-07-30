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"Війна триватиме 4 роки": в Словаччині відреагували на цинічну заяву Угорщини

30 липня 2023 23:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Угорщині заявили, що війна в Україні "триватиме 4 роки": в Словаччині відповіли
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна в Україні триватиме 4 роки, посилаючись на слова ЄС. Водночас, у Словаччині спростували дану заяву. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський у Twitter

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Що сказали в Угорщині

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки", — цинічно сказав очільник угорського МЗС Золтан Ковач.

Реакція Словаччини

На провокативну заяву Ковача відреагувала інша країна ЄС — Словаччина. Там заперечили слова міністра закордонних справ Угорщини і підкреслили, що жодної інформації про терміни війни в Україні ЄС не надавав. 

"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", — написав Мирослав Влаховський. 

Нагадаємо, на південній ділянці фронту росіяни вибудовують потужну оборону, що суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ. Окрім цього, Силам оборони не вистачає покращеної тактики ведення бойових дій. 

Додамо, що Маск відмовив ЗСУ у доступі Starlink поблизу Криму. 

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