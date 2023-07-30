В Угорщині заявили, що війна в Україні "триватиме 4 роки": в Словаччині відповіли

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна в Україні триватиме 4 роки, посилаючись на слова ЄС. Водночас, у Словаччині спростували дану заяву.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський у Twitter.

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Що сказали в Угорщині

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки", — цинічно сказав очільник угорського МЗС Золтан Ковач.

Реакція Словаччини

На провокативну заяву Ковача відреагувала інша країна ЄС — Словаччина. Там заперечили слова міністра закордонних справ Угорщини і підкреслили, що жодної інформації про терміни війни в Україні ЄС не надавав.

"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", — написав Мирослав Влаховський.

Dear Péter, please don’t tell what other people think before you ask them. EU consists of 27 countries. I don’t recall any debate when we said the war will continue for 4 years. War can stop tomorrow. EU is not a problem, Russia is a problem. Ruszkik haza! Legyen béke! 1956 https://t.co/RGPxVbxGaF — Miroslav Wlachovsky (@MWlachovsky) July 30, 2023

Нагадаємо, на південній ділянці фронту росіяни вибудовують потужну оборону, що суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ. Окрім цього, Силам оборони не вистачає покращеної тактики ведення бойових дій.

Додамо, що Маск відмовив ЗСУ у доступі Starlink поблизу Криму.