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Военная экономика РФ восстанавливается на фоне санкций, — Bloomberg

11 августа 2023 15:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военная экономика РФ восстанавливается на фоне санкций, — Bloomberg
Армия РФ. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Несмотря на западные санкции, военная экономика РФ выросла на 4,6% и может вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году. Однако намерения Кремля увеличить количество военнослужащих в армии может поставить под вопрос данную цель.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Следовательно, российская экономика выросла на 1,5% в первом полугодии и на 4,6% за второй квартал. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании в четверг, 10 августа.

Однако ситуацию осложняет нехватка рабочей силы. Ведь в Кремле пытаются привлечь больше военнослужащих в армию.

"Это может побуждать к переходу к более избирательным мерам по призыву людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рабочем месте", — говорится в материале издания.

Усиление российского рубля

Согласно данным ВВП, несмотря на падение на 4% в прошлом году экономика РФ развивалась в течение 4 месяцев подряд.

"Увеличение расходов на оборону подтолкнуло промышленное производство, в то время как потребительский спрос набирает обороты на фоне больших затрат на социальную поддержку и повышение заработной платы", — говорится в материале.

Что касается российского рубля, то валюта повысилась до 100 за доллар. В то время как с начала текущего года она ослабла на 25%.

Напомним, пропагандист Соловьев возмутился ростом курса валют в России. По его мнению, у РФ нет никаких предпосылок для наступления инфляции.

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