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Військова економіка РФ відновлюється на тлі санкцій, — Bloomberg

11 серпня 2023 15:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військова економіка РФ відновлюється на тлі санкцій, — Bloomberg
Армія РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Попри західні санкції, військова економіка РФ зросла на 4,6% й може повернутися до свого довоєнного рівня вже наступного року. Однак наміри Кремля збільшити кількість військовослужбовців в армії може поставити під питання цю мету. 

Про це повідомляє видання Bloomberg. 

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Що ускладнює економіку РФ

Відтак, російська економіка зросла на 1,5% у першому півріччі та на 4,6% за другий квартал. Про це заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін на засіданні у четвер, 10 серпня.

Однак ситуацію ускладнює нестача робочої сили. Адже у Кремлі намагаються залучити більше військовослужбовців до армії. 

"Це може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів для призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на робочому місці", — йдеться у матеріалі видання. 

Посилення російського рубля

Згідно з даними ВВП, що попри падіння на 4% минулого року, економіка РФ розвивалася впродовж 4 місяці поспіль. 

"Збільшення витрат на оборону підштовхнуло промислове виробництво, тоді як споживчий попит набирає обертів на тлі більших витрат на соціальну підтримку та підвищення заробітної плати", — йдеться у матеріалі. 

Що стосується російського рубля, то валюта підвищилася до 100 за долар. Тоді як з початку поточного року він ослабився на 25%. 

Нагадаємо, пропагандист Соловйов обурився зростанням курсу валют у Росії. На його думку, в РФ немає жодних передумов для настання інфляції.

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