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Военные корабли Китая и России патрулировали у берегов Аляски: реакция США

6 августа 2023 16:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Военные корабли Китая и России патрулировали у берегов Аляски: реакция США
Военные корабли Китая. Иллюстративное фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На этой неделе Россия и Китай решили провести патрулирование у побережья штата Аляска. По словам специалистов, эта флотилия является самой большой из всех, ранее подходивших к берегам США.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на должностных лиц и экспертов.

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Сколько кораблей было зафиксировано

Американские чиновники сообщили, что к Алеутским островам подошли 11 российских и китайских кораблей. Судна не вошли в американские территориальные воды и покинули место патрулирования.

Отмечается, что их отслеживали четыре эсминца США и самолеты P-8 Poseidon.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", — отметил старший научный сотрудник Heritage Foundation и капитан ВМС в отставке Брент Садлер.

Как отреагировали американские чиновники

По словам представителя Северного командования США, военно-морские силы России и Китая совместно патрулировали у Аляски. Он не уточнил сколько всего было кораблей и где они находились.

"Воздушные и морские средства под нашим командованием проводили операции по обеспечению обороны США и Канады. Патруль (России и Китая. — Ред.) остался в международных водах и не расценивался как угроза", — отметили в командовании.

В свою очередь член Комитета Сената по делам вооруженных сил от республиканцев Дэн Салливан из Аляски заметил, что патруль напомнил о том, что Соединенные Штаты вступили в "новую эру авторитарной агрессии", и приветствовал твердый ответ США.

В посольстве Китая и России пока не ответили на запрос WSJ о комментарии.

Напомним, эксперт центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олийнык подчеркнул, что участие Китая в саммите безопасности в Саудовской Аравии является способом напугать Россию. Доверие между этими двумя странами сильно подорвано из-за обстрелов украинских портов.

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