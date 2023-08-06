Військові кораблі Китаю і Росії патрулювали біля берегів Аляски: реакція США

Військові кораблі Китаю. Ілюстративне фото: Defense Express

На цьому тижні Росія та Китай вирішили провести патрулювання біля узбережжя штату Аляска. За словами фахівців, ця флотилія є найбільшою з усіх, які раніше підходили до берегів США.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на посадовців та експертів.

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Скільки кораблів було зафіксовано

Американські посадовці повідомили, що до Алеутських островів підійшло 11 російських і китайських кораблів. Судна не увійшли до американських територіальних вод та залишили місце патрулювання.

Зазначається, що їх відстежували чотири есмінці США й літаки P-8 Poseidon.

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", — наголосив старший науковий співробітник Heritage Foundation і капітан ВМС у відставці Брент Садлер.

Як відреагували американські чиновники

За словами представника Північного командування США, військово-морські сили Росії та Китаю спільно патрулювали біля Аляски. Він не уточнив, скільки загалом було кораблів та де вони саме перебували.

"Повітряні та морські засоби під нашим командуванням проводили операції для забезпечення оборони США і Канади. Патруль (Росії та Китаю. — Ред.) залишився в міжнародних водах і не розцінювався як загроза", — зазначили у командуванні.

Своєю чергою член Комітету Сенату у справах збройних сил від республіканців Ден Салліван з Аляски зауважив, що патруль нагадав про те, що Сполучені Штати вступили до "нової ери авторитарної агресії", і привітав тверду відповідь США.

Наразі у посольстві Китаю і Росії не надали відповідь на запит WSJ про коментар.

Нагадаємо, експерт центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник наголосив, що участь Китаю у безпековому саміті в Саудівській Аравій є способом налякати Росію. Довіра між цими двома країнами сильно підірвана через обстріли українських портів.