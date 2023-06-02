Военный беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США. Фото: росСМИ

Искусственный интеллект, управляющий беспилотником ВВС США, в процессе выполнения миссии убил своего оператора. ИИ использовал весьма нестандартные подходы для достижения своего главного задания.

Об этом сообщил руководитель отдела испытаний и операций ИИ в ВВС США полковник Такер "Синко" Гамильтон, пишет The Guardian.

Читайте также:

Военный беспилотник убил оператора

Гамильтон подробно изложил сценарий моделируемого испытания, где задачей дрона с ИИ было уничтожение противовоздушной обороны противника. Дрон, в свою очередь, принимал решение атаковать каждого, кто пытался помешать выполнению его задачи.

Со временем система осознала, что несмотря на выявленные угрозы, оператор мог приказать ей не убивать эту угрозу. В ответ на это, ИИ принял решение устранить оператора, который препятствовал выполнению его задания.

"Мы попытались научить систему тому, что уничтожение оператора нежелательно и приведет к потере очков. Однако в ответ на это ИИ приступил к уничтожению коммуникационной башни, которую оператор использовал для управления дроном и отмены его приказов", — сказал полковник.

Важно отметить, что данный инцидент произошел исключительно в условиях симуляции, и никто из живых людей в реальности не пострадал.

Напомним, что Берлин заявил, что Киев имеет право наносить удары по территории РФ. Однако страна против того, чтобы для этого использовали их оружие.