Військовий безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США. Фото: росЗМІ

Штучний інтелект, який керує безпілотником ВПС США, у процесі виконання місії вбив свого оператора. ШІ використав дуже нестандартні підходи для досягнення свого головного завдання.

Про це повідомив керівник відділу випробувань та операцій ШІ у ВПС США полковник Такер "Сінко" Гамільтон, пише The Guardian .

Читайте також:

Військовий безпілотник убив оператора

Гамільтон докладно виклав сценарій моделюваного випробування, де завданням дрону з ШІ було знищення протиповітряної оборони противника. Дрон, своєю чергою, ухвалював рішення атакувати кожного, хто намагався завадити виконанню його завдання.

Згодом система усвідомила, що попри виявлені погрози оператор міг наказати їй не вбивати цю загрозу. У відповідь на це ІІ прийняв рішення усунути оператора, який перешкоджав виконанню його завдання.

"Ми спробували навчити систему того, що знищення оператора небажане і призведе до втрати очок. Однак у відповідь на це ШІ приступив до знищення комунікаційної вежі, яку оператор використав для управління дроном та скасування його наказів", — сказав полковник.

Важливо відзначити, що цей інцидент стався виключно за умов симуляції, і ніхто з живих людей насправді не постраждав.

Нагадаємо, що Берлін заявив, що Київ має право завдавати ударів територією РФ. Проте країна проти того, щоб для цього використали їхню зброю.