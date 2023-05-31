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В Германии заявили, что Киев имеет право бить по РФ

31 мая 2023 19:13
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В Германии заявили, что Киев имеет право бить по РФ
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Фото: google.com
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Берлин заявил, что Киев имеет право наносить удары по территории РФ. Однако страна против того, чтобы для этого использовали их оружие.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает DW.

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Комментируя налеты беспилотников на Москву, Хебештрайт заявил, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории России с целью самообороны. Однако официально Берлин выступает против того, чтобы для таких атак использовалось немецкое оружие.

Налет беспилотников на Москву

Во вторник, 30 мая, в РФ заявили, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом. Россияне заявили о 25 дронах, которые атаковали город.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники по аэродинамической схеме "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Традиционно в Кремле обвинили по всей Украине. Песков заявил, что "атака беспилотников на Москву — это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений в Украине". Однако российский диктатор Владимир Путин "не взволновался" и сказал, что российская ПВО работала в "привычном режиме".

Напомним, после атаки дронами по Москве российские федеральные телеканалы начали массово скрывать реальные последствия ударов. На росТВ теперь сообщают, что российская ПВО "отработала на все 100%".

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