У Німеччині заявили, що Київ має право бити по РФ

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт. Фото: google.com

Берлін заявив, що Київ має право завдавати ударів по території РФ. Однак країна проти, щоб для цього використовували їхню зброю.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, передає DW.

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Коментуючи нальоти безпілотників на Москву, Хебештрайт заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони. Проте офіційно Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя.

Наліт безпілотників на Москву

У вівторок, 30 травня, у РФ заявили, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок. Росіяни заявили про 25 дронів, які атакували місто.

За інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Традиційно у Кремлі звинуватили у всьому Україну. Пєсков заявив, що "атака безпілотників на Москву — це відповідь Києва на удар по одному із центрів прийняття рішень в Україні". Проте російський диктатор Володимир Путін "не захвилювався" і сказав, що російська ППО працювала у "звичному режимі".

Нагадаємо, після атаки дронами по Москві російські федеральні телеканали почали масово приховувати реальні наслідки ударів. На росТВ тепер повідомляють, що російська ППО "відпрацювала на всі 100%".