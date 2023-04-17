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Военный корабль США прошел в Тайваньском проливе и вызвал беспокойство у Китая

17 апреля 2023 07:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный корабль США прошел в Тайваньском проливе и вызвал беспокойство у Китая
Военный эсминец США USS Milius. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военный корабль США USS Milius прошел через Тайваньский пролив в воскресенье, что вызвало беспокойство в Китае. Китай считает Тайвань своей территорией и рассматривает любые действия, которые могут поддержать его независимость, как нарушение своих суверенных прав.

Об этом пишет Reuters.

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Китай завершил свои последние военные учения вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатывались точечные удары и блокада острова. Учения были организованы для выражения гнева по поводу встречи президента Тайваня с представителями США, которую Китай рассмотрел как вмешательство во внутренние дела Китая и поддержку отделения Тайваня от Китая.

7-й флот ВМС США заявил, что транзит корабля через Тайваньский пролив был "обычным", проведенным в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что этот транзит демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Китай наблюдал за американским эсминцем на протяжении всей его операции и выразил свою обеспокоенность по этому поводу. Военно-морские силы США проводят военные корабли через пролив примерно раз в месяц, а также регулярно проводят аналогичные миссии по обеспечению свободы судоходства в спорном Южно-Китайском море.

Напомним, что президенту Франции Эмануэлю Макрону напомнили о государственном девизе его страны. Таким образом, спикер парламента Тайваня упрекнул Макрона в его заявлениях, сделанных в Китае.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с призывом положить конец войне в Украине, сделав компромисс с близким союзником россией.

Также мы писали, что Макрон заявил, что Европа за последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей. В настоящее время Европа планирует сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

Добавим, что в Германии и Чехии подвергли критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Тайваня. Также политики возмутились словами президента о зависимости Европы от США

 

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