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Військовий корабель США пройшов в Тайванській протоці й викликав занепокоєння у Китаю

17 квітня 2023 07:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий корабель США пройшов в Тайванській протоці й викликав занепокоєння у Китаю
Військовий есмінець США USS Milius. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військовий корабель США USS Milius пройшов через Тайванську протоку в неділю, що викликало занепокоєння в Китаї. Китай вважає Тайвань своєю територією та розглядає будь-які дії, які можуть підтримати його незалежність як порушення своїх суверенних прав.

Про це пише Reuters.

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Китай завершив свої останні військові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацьовувалися точкові удари та блокада острова. Навчання було організовано для висловлювання гніву з приводу зустрічі президента Тайваню з представниками США, яку Китай розглянув як втручання у внутрішні справи Китаю та підтримку відокремлення Тайваню від Китаю.

7-й флот ВМС США заявив, що транзит корабля через Тайванську протоку був "звичайним", проведеним відповідно до міжнародного права. Він наголосив, що цей транзит демонструє відданість Сполучених Штатів вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.

Китай спостерігав за американським есмінцем протягом усієї його операції та висловив своє занепокоєння з цього приводу. Військово-морські сили США проводять військові кораблі через протоку приблизно раз на місяць, а також регулярно проводять аналогічні місії щодо забезпечення свободи судноплавства у спірному Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, що президенту Франції Емануелю Макрону нагадали про державний девіз його країни. Таким чином, спікер парламенту Тайваню дорікнув Макрону за його заяви, зроблені в Китаї.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом допомогти покласти край війні в Україні, зробивши компроміс із близьким союзником росією.

Також ми писали, Макрон заявив, що Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо у сфері озброєнь та енергоносіїв. Наразі Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.

Додамо, що у Німеччині та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню. Також політики обурились словами президента про залежність Європи від США.

 

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