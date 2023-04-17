Військовий корабель США пройшов в Тайванській протоці й викликав занепокоєння у Китаю
Військовий корабель США USS Milius пройшов через Тайванську протоку в неділю, що викликало занепокоєння в Китаї. Китай вважає Тайвань своєю територією та розглядає будь-які дії, які можуть підтримати його незалежність як порушення своїх суверенних прав.
Про це пише Reuters.
Військовий корабель США увійшов до Тайванської протоки
Китай завершив свої останні військові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацьовувалися точкові удари та блокада острова. Навчання було організовано для висловлювання гніву з приводу зустрічі президента Тайваню з представниками США, яку Китай розглянув як втручання у внутрішні справи Китаю та підтримку відокремлення Тайваню від Китаю.
7-й флот ВМС США заявив, що транзит корабля через Тайванську протоку був "звичайним", проведеним відповідно до міжнародного права. Він наголосив, що цей транзит демонструє відданість Сполучених Штатів вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.
Китай спостерігав за американським есмінцем протягом усієї його операції та висловив своє занепокоєння з цього приводу. Військово-морські сили США проводять військові кораблі через протоку приблизно раз на місяць, а також регулярно проводять аналогічні місії щодо забезпечення свободи судноплавства у спірному Південно-Китайському морі.
Нагадаємо, що президенту Франції Емануелю Макрону нагадали про державний девіз його країни. Таким чином, спікер парламенту Тайваню дорікнув Макрону за його заяви, зроблені в Китаї.
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна із закликом допомогти покласти край війні в Україні, зробивши компроміс із близьким союзником росією.
Також ми писали, Макрон заявив, що Європа за останній час стала більш залежною від США. Особливо у сфері озброєнь та енергоносіїв. Наразі Європа планує зосередитись на розвитку європейської оборонної промисловості.
Додамо, що у Німеччині та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню. Також політики обурились словами президента про залежність Європи від США.