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Армения готова признать Карабах частью Азербайджана, — Пашинян

22 мая 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армения готова признать Карабах частью Азербайджана, — Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности правительства признать регион Нагорный Карабах частью Азербайджана. По словам Пашиняна, мировое общество все чаще выражает поддержку в отношении концепции признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Об этом пишет Armenpres.

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Согласно этой концепции, обе страны должны признать территории друг друга — 29 800 кв. км и 86 600 кв. км. Он подчеркнул, что диалог между Баку и Степанакертом, направленный на защиту прав и обеспечение безопасности армян в Нагорном Карабахе, имеет первостепенное значение.

Армения, как утверждает Пашинян, придерживается этого подхода в переговорах и акцентирует важность международных механизмов для поддержания диалога между Степанакертом и Баку. 

Премьер также выразил уверенность в том, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир с соседями, который достижим при урегулировании отношений. Это сложная задача, однако он уверен, что это в соответствии с ожиданиями армянского народа.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода его страны из ОДКБ не вышел из повестки дня. Он назвал условие, при котором это может произойти.

Пашинян рассказал, что постоянно поднимается вопрос о прибытии или неприбытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению.

Он добавил, что официальный Ереван получает предложения о приобретении вооружения или военной техники из других стран, но эти возможности закрыты из-за членства Армении в ОДКБ.

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