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Вірменія готова визнати Карабах частиною Азербайджану, — Пашинян

22 травня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вірменія готова визнати Карабах частиною Азербайджану, — Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність уряду визнати регіон Нагірний Карабах частиною Азербайджану. За словами Пашиняна, світове суспільство дедалі частіше висловлює підтримку щодо концепції визнання територіальної цілісності Вірменії та Азербайджану.

Про це пише Armenpres

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Згідно з цією концепцією, обидві країни мають визнати території один одного — 29 800 кв. км та 86 600 кв. км. Він наголосив, що діалог між Баку та Степанакертом, спрямований на захист прав та забезпечення безпеки вірмен у Нагірному Карабаху, має першорядне значення.

Вірменія, як стверджує Пашинян, дотримується цього підходу в переговорах і наголошує на важливості міжнародних механізмів для підтримки діалогу між Степанакертом і Баку.

Прем'єр також висловив упевненість у тому, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир із сусідами, який можна досягти при врегулюванні відносин. Це складне завдання, проте він упевнений, що це відповідно до очікувань вірменського народу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання виходу його країни з ОДКБ не вийшло з порядку денного. Він назвав умову, за якої це може статися.

Пашинян розповів, що постійно порушується питання про прибуття чи неприбуття моніторингової групи ОДКБ до Вірменії.

Він додав, що офіційний Єреван отримує пропозиції щодо придбання озброєння чи військової техніки з інших країн, але ці можливості закриті через членство Вірменії до ОДКБ.

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