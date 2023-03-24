КС Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції

Рішення є остаточним та набуває чинності з моменту опублікування

Сьогодні, 24 березня, Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції країни. Рішення оприлюднив голова Конституційного суду Арман Діланян.

Про це повідомляє Armenpress.

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Рішення є остаточним та набуває чинності з моменту опублікування.

Голова Конституційного суду Арман Діланян повідомив, що окрему думку представили судді Грайр Товмасян, Араік Тунян та Ерванд Хундкарян.

Минулого року до Конституційного суду з цього питання звернувся уряд Вірменії. Звернення до питання про визнання статуту, на думку уряду, пов'язане з тим, що є можливість притягнути Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини.

Статут було підписано 1998 року, але до сьогодні Республіка Вірменія не ратифікувала його.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, що рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт володимира путіна є безстроковим. Це ж стосується і дитячої омбудсменки рф Львової-Бєлової.

Додамо, речник президента Південної Африки Вінсент Магвенья заявив, що ПАР усвідомлює свої юридичні зобов'язання та бере до уваги ордер Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора володимира путіна. Очікується, що президент рф відвідає 15-й саміт БРІКС, який відбудеться у серпні.