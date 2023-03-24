КС Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции

Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования

Сегодня, 24 марта, Конституционный суд Армении заявил, что Римский устав Международного уголовного суда отвечает конституции страны. Решение обнародовал председатель Конституционного суда Арман Диланян.

Об этом сообщает Armenpress.

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Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.

Глава Конституционного суда Арман Диланян сообщил, что особое мнение представили судьи Грайр Товмасян, Араик Тунян и Эрванд Хундкарян.

В прошлом году в Конституционный суд по этому вопросу обратилось правительство Армении. Обращение к вопросу о признании устава, по мнению правительства, связано с тем, что есть возможность привлечь Азербайджан к ответственности за военные преступления.

Устав был подписан в 1998 году, но до сегодня Республика Армения не ратифицировала его.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Также мы писали, что решение Международного уголовного суда об ордере на арест владимира путина бессрочно. Это же касается и детской омбудсменки рф Львовой-Беловой.

Добавим, представитель президента Южной Африки Винсент Магвенья заявил, что ЮАР осознает свои юридические обязательства и принимает во внимание ордер Международного уголовного суда об аресте российского диктатора владимира путина. Ожидается, что президент россии посетит 15-й саммит БРИКС, который состоится в августе.