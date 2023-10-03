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Армения ратифицировала Римский устав, позволяющий арестовать диктатора Путина

3 октября 2023 15:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Армения ратифицировала Римский устав, позволяющий арестовать диктатора Путина
Заседание парламента в Армении. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Национальном собрании Армении приняли законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МКС). "За" проголосовали 60 депутатов.

Об этом сообщает издание News Armenia.

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Армения ратифицировала Римский устав

Следовательно, согласно Римскому уставу, Армения имеет право арестовать российского диктатора Владимира Путина, которому МКС выдал ордер на арест.

"За" ратификацию соответствующего законопроекта проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против, в частности, фракции "Армения" и "Честь есть". В то же время для одобрения необходимо было 54 голоса.

Следует отметить, что Армения подписала Римский устав еще в 1999 году, но не ратифицировала его.

Ордер на арест для Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Следовательно, согласно ордеру, государства-стороны Римского устава должны арестовать Путина, если он появится на их территории.

В свою очередь, Владимир Зеленский поздравил решение Международного уголовного суда по ордеру на арест Путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности РФ за все преступления.

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